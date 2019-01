USA's centralbankchef vil ikke bøje sig for Trump

Trump kritiserer leder af centralbank for rentestigninger. Bankchef siger, han ikke vil følge krav om at gå.

Lederen af USA's centralbank, Jerome Powell, siger, at han ikke vil træde tilbage. Heller ikke hvis præsident Donald Trump beder ham om at gøre det.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump udpegede i februar sidste år Powell som ny chef for centralbanken.

Præsidenten har i flere omgange udtrykt sin irritation over, at Powell sammen med sin bestyrelse i centralbanken har gennemført flere renteforhøjelser.

Han har beskyldt Powell for at skade det økonomiske opsving i USA.

Centralbanken hæver typisk renten, når der er ved at komme for meget fart på økonomien. Ellers kan det føre til en overophedning og et pludseligt kollaps i samfundsøkonomien.