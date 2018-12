USA's ambassadør i Kina er kaldt til udenrigsministeriet i Beijing for at modtage en "kraftig protest" over, at den kinesiske techgigant Huaweis økonomidirektør er anholdt i Canada og kræves udleveret til USA.

Meng Wanchou er ud over økonomidirektør også datter af Huaweis stifter.

Hun blev anholdt 1. december under en mellemlanding i Vancouver i Canada.

Hun blev fredag fremstillet i retten med henblik på udlevering til USA. Den videre behandling af den amerikanske anmodning er udsat til mandag.

USA mistænker, at Huawei har brudt amerikanske sanktioner ved at sælge udstyr til Iran.

- USA's handlinger krænker i alvorlig grad en kinesisk borgers legitime rettigheder, og måden, det er gjort på, er ekstremt beskidt, siger Kinas viceudenrigsminister Le Yucheng.

Kina kræver, at USA omgående trækker arrestordren tilbage, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Lørdag var det den canadiske ambassadør i Kina, John McCallum, der var indkaldt til samtale i Kinas udenrigsministerium.

Her fik han at vide, at det vil få "alvorlige konsekvenser", hvis Meng Wanchou ikke løslades.

Anholdelsen er kommet som en overraskelse for de fleste iagttagere, skriver nyhedsbureauet AP.

Sagen sår samtidig tvivl om, hvorvidt våbenhvilen i handelsstriden mellem USA og Kina vil holde, og om verdens to største økonomier kan løse de komplekse problemer, der skiller dem.