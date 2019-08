USA vil tillade ubegrænset tilbageholdelse af migrantbørn

USA vil skrotte en aftale fra 1997, der betyder, at migrantbørn ikke kan tilbageholdes i mere end 20 dage.

Den amerikanske præsident Donald Trumps administration ønsker fremover at kunne tilbageholde migrantbørn på ubestemt tid, mens der tages stilling til, om de skal tillades indrejse til USA.

Det oplyser sikkerhedsministeriet, Department of Homeland Security.

Ministeriet vil således skrotte en aftale fra 1997. Den har siden da betydet, at migrantbørn ikke kan tilbageholdes i mere end 20 dage.

Trump-administrationen beskylder den såkaldte Flores-aftale fra 1997 for at være med til at øge immigrationen til USA - særligt fra Centralamerika.

Den mener, at migranter tager deres børn med sig for at kunne blive lukket ind i USA, mens der tages stilling til deres sager.

Tiltaget er det seneste af flere fra Trump-administrationen, der har lagt en hård kurs over for udokumenterede migranter.

Tiltaget ventes at møde retlig modstand, skriver nyhedsbureauet Reuters.