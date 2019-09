USA vil sætte stopper for smage i e-cigaretter

Det kan meget snart være slut med e-cigaretter med smage som æble, chokolade eller mint i USA.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, varsler onsdag, at hans regering vil forbyde alle andre smage i e-cigaretter end smagen af tobak.

Det skriver flere nyhedsbureauet AP.

Donald Trump begrunder forslaget med, at han er bekymret over, at flere unge damper på de elektroniske cigaretter.

I sidste uge opfordrede USA's center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) borgere til at stoppe med at benytte e-cigaretter. Det skete efter fem dødsfald blandt brugere.

Myndigheden overvåger samtidig 450 tilfælde af brugere af e-cigaretter, der har været indlagt med alvorlige vejrtrækningsproblemer.

I 2009 blev det i USA forbudt med andre smage end mentol i almindelige cigaretter. Den lov er e-cigaretter ikke omfattet af.

De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, skal nu udvikle nogle retningslinjer, som vil fjerne alle e-cigaretter med smag - undtaget tobak - fra markedet.

Det vil dog tage adskillige uger, før forslaget om e-cigaretter kan være klar. Det vil skulle gennem offentlige høringer, før det kan træde i kraft.

I Danmark skærpede Sundhedsstyrelsen tirsdag sit syn på e-cigaretter. Det skyldes, at man ikke kender langtidseffekterne af at dampe dem.

Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen ikke e-cigaretter. Men tonen er ændret, så børn, unge, gravide og ammende direkte frarådes at dampe på e-cigaretter.

Samtidig anbefales de, der i forvejen ryger e-cigaretter alene eller i kombination med cigaretter, at blive røgfri.