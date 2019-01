USA vil have verden til at vælge side i Venezuela

FN's Sikkerhedsråd drøfter krisen i Venezuela. USA presser på for at få Maduro væk fra magten i Caracas.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, siger under et møde i FN's Sikkerhedsråd, at alle lande må vælge side i Venezuela-krisen.

- Nu er det tid til, at hver nation vælger side. Ikke flere forsinkelser, ikke flere lege. Enten er man med frihedens kræfter, eller også er man sammen med Maduro og hans kaos, siger Pompeo med henvisning til Venezuelas præsident, Nicolas Maduro.

USA støtter oppositionsleder og parlamentsformand Juan Guaidó, der har erklæret sig selv for præsident.

Han opfordrer i lighed med USA Maduro til at gå af og forlade præsidentembedet i Caracas, Venezuelas hovedstad.

- Vi opfordrer alle medlemmer af Sikkerhedsrådet til at støtte Venezuelas demokratiske overgang og præsident Guaidós rolle i den, siger Pompeo videre.

Et andet af de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, nemlig Rusland, har også valgt side i striden. Men russerne lægger deres vægt bag Maduro.

Rusland forsøgte tidligere lørdag forgæves at standse mødet i Sikkerhedsrådet.

- Venezuela repræsenterer ikke en trussel mod fred. Det er en skamløs og aggressiv handling af USA og dets allerede med det formål at afsætte den legitimt valgte præsident i Venezuela, lød det fra Vassilij Nebenzia, Ruslands FN-ambassadør, da han krævede mødet stoppet.

Det er USA, der har indkaldt til mødet, men Rusland kunne ikke få resten af rådet med på at tage mødet af dagsordenen.

Kun fire af de 15 medlemmer stemte for en aflysning, mens ni stemte for at holde det. To undlod at stemme.

De tre lande, der støttede Rusland, var Kina, Sydafrika og Ækvatorialguinea.

De samme lande har også blokeret en amerikansk resolution, der ville udtrykke Sikkerhedsrådets støtte til Venezuelas nationalforsamling som landets "eneste demokratisk valgte institution".

Rusland og Kina kan som permanente medlemmer blokere en beslutning i Sikkerhedsrådet.

De fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet er foruden USA, Rusland og Kina også Frankrig og Storbritannien.