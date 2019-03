USA tror fortsat på fuldstændig atomafrustning i Nordkorea

Rygter, om at Nordkorea genopbygger missilbase, har ikke svækket USA's tro på en atomafrustning inden 2021.

USA tror fortsat på en "endelig, fuldstændig bekræftet atomafrustning" af Den Koreanske Halvø, inden Donald Trumps første præsidentperiode slutter i 2021.

Det siger en højtstående anonym embedsmand i Trump-administrationen til journalister. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter den seneste uges rygter om at Nordkorea er i færd med at genopbygge en missilbase.

Efter det andet topmøde mellem præsident Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, brød sammen i slutningen af februar, har flere kilder sagt, at Nordkorea kan være i færd med at genopbygge missilbasen.

Anlægget for langtrækkende raketter blev lukket og delvist destrueret som resultat af det første topmøde mellem de to ledere sidste år.

USA vil derfor søge en opklaring fra Nordkorea, oplyser den højtstående embedsmand. Men der er endnu ikke draget "nogle specifikke konklusioner om, hvad der foregår", siger kilden.

Ifølge embedsmanden har USA formået at "lukke nogle huller" i dialogen om en atomafrustning med Nordkorea. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men der er fortsat vigtige emner, som der skal arbejdes på, tilføjer han.

- Det er til en vis grad Nordkorea, der skal beslutte sig for at leve op til de krav, som vi har stillet angående en atomafrustning, siger han.

Som reaktion på rygterne sagde Trump onsdag, at han vil blive "meget, meget skuffet" over Kim Jong-un, hvis det er sandt, at han genopbygger missilbasen.

- Det er for tidligt at sige, hvorvidt oplysningerne om arbejdet på den nordkoreanske base er sande, sagde han.

På det andet topmøde skulle de to ledere drøfte en nedrustning af Nordkoreas atomprogram. Men forhandlingerne brød sammen uden en aftale eller en plan for et opfølgende møde.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde dog tirsdag, at han håber at kunne sende en amerikansk delegation til Nordkorea allerede inden for de næste par uger.