USA straffer nordkoreanere for brud på menneskerettigheder

USA har mandag indført sanktioner mod tre nordkoreanske embedsmænd. Heriblandt mod en af de øverste betroede til Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Det oplyser USA's finansministerium.

Årsagen er "vedvarende og alvorlige overtrædelser af menneskerettigheder samt censur". Det skriver ministeriet.

- De (sanktionerne, red.) belyser Nordkoreas forkastelige behandling af dem, der befinder sig i Nordkorea.

- De tjener som en påmindelse om Nordkoreas brutale behandling af amerikaneren Otto Warmbier, lyder det i udtalelsen.

Otto Warmbier var en amerikansk studerende. Han døde i juni i 2017 efter at have siddet fanget i Nordkorea i 17 måneder.

Det var med til at eskalere den konflikt, der i 2017 rasede mellem USA og Nordkorea. Primært på grund af Nordkoreas atomprogram.

I juni 2018 mødtes USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un i Singapore. Og selv om det til dels kunne ligne starten på en forsoning, så er samtalerne mellem de to lande gået langsomt siden da.

Blandt de tre nordkoreanere, der er blevet ramt af sanktioner, er 68-årige Choe Ryong-hae.

Han betragtes som en Kim Jong-uns nærmeste allierede og står for meget af arbejdet med Nordkoreas militær og udenrigspolitik.

Ved en militærparade sidste år udtalte han, at "Nordkorea er klar til at nedkæmpe fjender med atomkraftens retfærdighed".

Sanktionerne mod de tre betyder, at de får indefrosset deres værdier under amerikansk jurisdiktion. Det er heller ikke tilladt for dem at indgå aftaler med nogen fra USA.