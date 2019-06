USA sender flere soldater til Mellemøsten som signal til Iran

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, annoncerede mandag, at man vil sende yderligere 1000 soldater til Mellemøsten.

Den fungerende amerikanske forsvarsminister, Patrick Shanahan, kalder troppeforøgelsen et forsøg på at "øge sikkerheden omkring amerikanske interesser" i regionen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Troppeforøgelsen i regionen kommer sideløbende med de stigende spændinger mellem USA og Iran.

USA beskylder blandt andet Iran for at stå bag angreb på to tankskibe i Omanbugten i sidste uge. Iran nægter enhver indblanding.

Forsvarsministeren kunne samtidig fremvise nye billeder, der angiveligt viser iranske styrker i et forsøg på at fjerne en ueksploderet mine ved et af de to tankskibe, det japanskejede "Kokuka Courageous".

I forvejen har USA oprustet markant i Mellemøsten, siden præsident Donald Trump valgte at trække sig ud af den internationale aftale om Irans atomprogram.

I øjeblikket består oprustningen af omtrent 10.000 soldater, flere langtrækkende bombefly samt et hangarskib med støttefartøjer.

Ifølge The Washington Post beskrives den øgede amerikanske tilstedeværelse som et signal til Iran. Samtidig skal det berolige amerikanske allierede i regionen.

- USA søger ikke en konflikt med Iran. Vores handlinger i dag skal ses som en sikring af sikkerheden for vores udsendte i hele regionen og som en beskyttelse af vores flåde, sagde forsvarsminister Patrick Shanahan om troppeforøgelsen.