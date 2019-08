USA sætter stopper for frigivelse af iransk tankskib

Det var forventet, at det iranske tankskib "Grace 1" ville blive frigivet torsdag. Det kan USA have ændret på.

Det amerikanske justitsministerium har i sidste øjeblik forsøgt at blokere frigivelsen af det iranske tankskib "Grace 1".

Skibet blev opbragt ved Gibraltar af britiske styrker 4. juli.

Det stod angiveligt til at blive frigivet i forbindelse med et retsmøde torsdag, men det har en anmodning fra USA sat en midlertidig stopper for.

Det oplyser Gibraltars regering i en udtalelse.

- USA's justitsministerium har ansøgt om at opbringe "Grace 1" på baggrund af beskyldninger, som nu bliver drøftet, lyder det.

Ifølge avisen The Gibraltar Chronicle siger Anthony Dudley, højesteretsdommer i Gibraltar, torsdag, at hvis ikke det var for USA's beslutning i sidste øjeblik, så "ville skibet være sejlet".

Det iranske skib blev opbragt i begyndelsen af juli, efter mistanke om at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod landet.

At opbringe et skib vil sige at tilbageholde det - enten i forbindelse med krig eller for at undersøge det og eventuelt for at beslaglægge lasten.

Gibraltars højesteret vil tage stilling til sagen på ny torsdag klokken 16.

Sagen om "Grace 1" er en af en række sager, der har øget spændingerne mellem Iran og Storbritannien.

De seneste ni måneder har især Hormuzstrædet dannet ramme om konflikten. Strædet, der forbinder Den Persiske Golf og Omanbugten, er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Ved Hormuzstrædet blev et britisk skib den 19. juli opbragt af Iran.

Det var gengæld for, at briterne har opbragt iranske "Grace 1", sagde en talsmand fra Vogternes Råd dengang.

Også en strid mellem Iran og USA har udspillet sig i Hormuzstrædet.

Iran har blandt andet skudt en amerikansk militærdrone ned i området.

Iran har forsvaret handlingen med, at dronen befandt sig i iransk luftrum - en påstand, som USA benægter.