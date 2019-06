USA sætter økonomi først i fredsplan for Mellemøsten

En storstilet investeringsplan for de palæstinensiske områder - og for Egypten, Jordan og Libanon - skal skabe nyt momentum og vilje til fred i den israelsk-palæstinensiske konflikt.

USA har sat økonomien først i nyt fredsplan for Mellemøsten. Præsident Donald Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, er arkitekten bag planen. Tirsdag blev den drøftet ved en workshop i Bahrain.

- Denne plan er århundredets mulighed for palæstinenserne, siger Jared Kushner.

Han understreger, at tidligere uløselige politiske problemer vil blive opfattet anderledes med nye økonomiske perspektiver.

Workshoppen i Bahrain bliver boykottet af Den Palæstinensiske Selvstyremyndighed. Og israelerne er ikke inviteret med til den.

Politiske løsninger er ikke på dagsordenen ved todages mødet.

- Men det er klart, at økonomisk vækst og velstand for palæstinenserne ikke er mulig uden en varig og retfærdig politisk løsning på konflikten. En løsning som garanterer Israels sikkerhed og den palæstinensiske befolknings værdighed, siger Kushner.

Han erkender dog, at der er udbredt skepsis over for Trump-administrationens udspil. Ikke mindst fordi Trump har stået for en klar pro-israelsk politik - blandt andet med anerkendelsen af Jerusalen som Israels hovedstad.

- Mit direkte budskab til den palæstinensiske befolkning er, at uanset hvad de, der tidligere har svigtet jer, siger, så har præsident Trump og USA ikke opgivet i forholdet til jer, sagde han.

Den økonomiske plan, som Det Hvide Hus offentliggjorde lørdag, lægger op til, at der skal investeres 50 milliarder dollar (op mod 329 milliarder kroner) i regionen over de næste ti år.