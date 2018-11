USA revser Kinas told på biler tre dage før præsidentmøde

Tre dage før et planlagt møde mellem præsidenterne for USA og Kina langer USA's øverste embedsmand på handelsområdet ud efter Kina for at pålægge amerikanske biler en uhørt høj told.

I en udtalelse onsdag beklager USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, sig over Kinas told på 40 procent på automobilimport fra USA.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters over dobbelt så meget som Kinas told på biler fra andre lande.

Og også højere end USA's told på 27,5 procent på biler og dele til biler fra Kina.

Af meddelelsen fremgår det, at Lighthizer af præsident Donald Trump er beordret til "at undersøge alle" muligheder for at "udligne tolden på automobiler".

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Højere told på biler fra Kina vil ifølge AP kun have en begrænset effekt. Kinas eksport af biler og mindre ladvogne til USA i 2017 beløb sig til under 900 millioner dollar. Det er under én procent af USA samlede autoimport.

Den nye handelstrussel mod Kina kommer, før Trump på lørdag skal mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, i forbindelse med et G20-topmøde i Argentina.

Netop handelskonflikten mellem de to lande ventes ifølge nyhedsbureauet AFP at blive et centralt emne i samtalen mellem præsidenterne.

Men Kina gør ifølge Robert Lighthizer ikke nok for at udjævne uenighederne.

- Indtil videre er Kina ikke kommet med forslag til meningsfulde reformer, siger han ifølge AFP om Kinas handelspolitik.

Striden mellem verdens to største økonomier har sendt rystelser gennem de finansielle markeder. Flere økonomer har advaret om, at den kan svække den globale økonomi.

USA har under Trump løbende lagt told på kinesiske varer. Aktuelt er import fra Kina til en værdi af 250 milliarder dollar ramt af den ekstra afgift. Kina har slået igen ved at forhøje tolden på amerikanske varer til en værdi af 110 milliarder dollar.