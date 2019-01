USA har mandag indført nye sanktioner rettet mod Venezuelas vigtige olieindustri.

Det sker for at presse præsident Nicolas Maduro til at afgive magten til oppositionen i det sydamerikanske land.

Med de nye sanktioner mister Maduros allerede isolerede regering blandt andet adgangen til en af dens vigtigste indtægtskilder.

De nye sanktioner blev mandag annonceret af finansminister Steven Mnuchin og national sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus John Bolton.

I sidste uge valgte USA sammen med en række andre lande at anerkende oppositionsleder Juan Guaidó som Venezuelas fungerende præsident i stedet for Maduro.

Maduro har dog hidtil nægtet at afgive magten trods stort internationalt pres.

Maduro vandt i maj et omstridt præsidentvalg i landet. Både USA og EU har vurderet, at valget ikke levede op til selv de laveste internationale standarder.

- Vi har gentagne gange afsløret Maduro og hans kumpaners korruption, og i dag har vi sikret os, at de ikke længere kan plyndre de aktiver, der tilhører det venezuelanske folk, siger John Bolton ved et pressemøde i Det Hvide Hus.

Bolton tilføjer, at han forventer, at sanktionerne mod det statsejede olieselskab PDVSA vil resultere i et eksporttab for Venezuela på 11 milliarder dollar i løbet af det næste år.

USA's præsident, Donald Trump, har hidtil afholdt sig fra at rette sanktioner mod Venezuelas olieindustri. Et sådant tiltag risikerer således at gå ud over oliepriserne i USA.

Samtidig har man tidligere været bekymret for, at sanktionerne vil presse det allerede plagede venezuelanske folk.

Nicolas Maduro viser trods det øgede pres ingen tegn på, at han vil opgive magten.

Han siger, at USA står i spidsen for et kupforsøg mod ham og hans regering, der støttes af militæret samt Kina og Rusland.