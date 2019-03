USA og Rusland advarer hinanden om indblanding i Venezuela

Rusland provokerer ved at sende soldater til Venezuela, siger USA. Rusland beskylder USA for kupplaner.

Udenrigsministrene fra USA og Rusland har hævet stemmerne over for hinanden i spørgsmålet om Venezuela.

Det amerikanske udenrigsministerium bekræfter mandag forlydender om, at russiske soldater og kampfly er ankommet til Venezuela i løbet af weekenden.

Der er tale om en "uansvarlig optrapning af situationen", siger en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har i en telefonsamtale med sin russiske kollega, Sergej Lavrov, advaret Rusland om ikke at fortsætte den "ukonstruktive adfærd".

I stedet burde Rusland slutte sig til de lande, der anerkender oppositionsleder Juan Guaidó som Venezuelas retmæssige præsident, sagde Pompeo.

USA mener, at der befinder sig op mod 100 russiske soldater i Venezuela. Det siger en unavngiven embedsmand i USA's udenrigsministerium.

- Dette er en direkte udfordring mod vores nationale interesser og udgør en direkte trussel mod vores nationale sikkerhed, skriver den republikanske senator Marco Rubio på Twitter.

I Moskva har Lavrov svaret igen med at beskylde USA for at være i færd med "at organisere et statskup i Venezuela". Sådan lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium.

Rusland og Kina er den venezuelanske præsident Nicolas Maduros vigtigste allierede. Begge har lånt Maduro-styret milliarder af dollar.

Rusland har før advaret USA og andre lande i regionen mod militær intervention i Venezuela.

I Venezuela har en embedsmand i udenrigsministeriet kun hån til overs for Pompeos beskyldninger mod Rusland om "ukonstruktiv adfærd".

- Latterligt. "Ukonstruktiv adfærd" er at stjæle Venezuelas ressourcer og bruge dem til at finansiere korrupte terrorister som Guaidó, skriver embedsmanden, William Castillo, på Twitter.