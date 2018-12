USA og Kinas våbenhvile i toldkrig letter aktiemarkeder

USA og Kina indgik lørdag en våbenhvile i den igangværende handelskonflikt mellem de to lande.

Den midlertidige våbenhvile i toldkrigen mellem USA og Kina har søndag påvirket det amerikanske aktiemarked positivt.

USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, der i øjeblikket deltager i G20-topmødet i Argentina, blev lørdag enige om en 90 dage lang pause i den handelskonflikt, der har varet det meste af 2018.

Det skal give landene tid til at arbejde frem mod en permanent aftale.

Ifølge investorer giver våbenhvilen et tiltrængt pusterum i slutningen af et ustabilt handelsår.

- Det (våbenhvilen, red.) sætter en positiv tone, og aktiemarkedet forventes at komme sig pænt i december, siger Nathan Thooft, der er global chef for forvaltning af aktier i investeringsvirksomheden Manulife Asset Management.

USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018, og netop handelsstriden var på forhånd udpeget som et diskussionspunkt mellem de to ledere på G20-topmødet.

Aktuelt er import til USA fra Kina ramt af den ekstra afgift til en værdi af 250 milliarder dollar. Kina har svaret igen ved at forhøje tolden på amerikanske varer til en værdi af 110 milliarder dollar.

Handelsstriden mellem de to lande har fået eksperter til at advare de potentielle følgevirkninger for den globale økonomi. Og konflikten har allerede sat sine spor på det amerikanske aktiemarked.

De seneste måneder er det toneangivende aktieindeks S&P 500 faldet med 10 procent. Men efter lørdagens våbenhvile er indekset steget med 1,55 procent søndag.