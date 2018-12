USA og Kina vil drøfte handelskrig i januar

Forhandlere fra USA og Kina planlægger at mødes i januar for at drøfte den verserende handelskrig mellem de to lande.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De to parter har over lang tid været i en handelskonflikt, hvilket har skabt usikkerhed på aktiemarkedet og ført til øget told på eksportvarer fra begge lande.

Konflikten har dog siden begyndelsen af december stået stille, efter at USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, indgik en 90-dages våbenhvile under G20-topmødet i Buenos Aires.

Våbenhvilen betyder, at landene de næste måneder vil afholde sig fra at hæve toldsatserne yderligere på hinandens varer.

Det er første gang, at de to nationer mødes, siden våbenhvilen blev indgået.

- De kinesiske og amerikanske økonomiske handelsteams har hele tiden haft tæt kommunikation, fortæller talsmanden for det kinesiske handelsministerium, Gao Feng, under en briefing ifølge AFP.

- Ud over at opretholde intensiv telefonkommunikation, har de to sider arrangeret at mødes ansigt til ansigt, siger han.

I forbindelse med aftalen om en våbenhvile udskød USA en planlagt toldstigning til 1. marts.

Samtidig meddelte styret i Beijing, at man også ville udskyde en planlagt stigning af toldsatser på blandt andet køretøjer produceret i USA.

Og søndag meddelte det kinesiske handelsministerium ydermere, at de to lande "gjort nye fremskridt" i forhandlingerne under en telefonsamtale.

Det er endnu ikke bekræftet, hvor eller hvornår mødet skal finde sted.

Men ifølge nyhedsmediet Bloomberg, der har talt med kilder med kendskab til sagen, forventes mødet at finde sted i anden uge af januar.