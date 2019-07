USA og Kina har holdt konstruktivt telefonmøde om handel

Handelsrepræsentanter fra USA og Kina taler om at mødes ansigt til ansigt, oplyser rådgiver efter telefonmøde.

Forhandlere fra USA og Kina har tirsdag holdt et konstruktivt telefonmøde om en ny handelsaftale.

Det oplyser økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus Larry Kudlow ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA's forhandlere er handelsrepræsentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin, mens Kinas forhandlere er vicepremierminister Liu He og handelsminister Zhong Shan.

Larry Kudlow fortæller til journalister i Det Hvide Hus, at parterne taler om at mødes ansigt til ansigt.

I slutningen af juni blev de to økonomiske stormagter enige om at genstarte forhandlingerne om handel, som de har strides om i næsten et år.

I forbindelse med et G20-topmøde i Japan oplyste Trump 29. juni, at amerikanerne ikke vil indføre nye toldsatser på kinesisk eksport.

Det gælder "i hvert fald ikke, som det er nu", lød det fra præsidenten på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AP.

Udtalelsen kom, efter at Trump havde mødtes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, sideløbende med topmødet.