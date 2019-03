USA og Israel vil bekæmpe Irans indflydelse

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger i en fælles erklæring ved et pressemøde i Jerusalem, at de vil imødegå Irans "aggression" i Mellemøsten og i verden som helhed.

Netanyahu roser præsident Donald Trumps administration for at have brudt ud af atomaftalen med Iran.

- Det politiske pres, der udøves fra USA's side mod Iran, virker, og dette pres må forøges og udvides, siger Netanyahu.

Pompeo siger, USA står fuldt og helt bag Israels sikkerhed og støtter landets ret til selvforsvar. Han nævnte, at trusler mod Israel kommer fra både Gaza, Libanon´og Syrien.

Pompeos besøg i Israel finder sted mindre end en måned før Israels parlamentsvalg.

Til spørgsmål om, hvorvidt Trump-administrationen støtter den konservative Netanyahu svarede Pompeo, at der består stærke bånd mellem USA og Israel uanset de skiftende politiske ledere i de to lande.

Pompeos ministerium meddelte samtidig, at Trump tager imod Netanyahu i Det Hvide Hus den 25. og 26. marts.

Pompeo og Netanyahu mødtes senere med ledere fra Cypern og Grækenland for at drøfte en gasrørledning fra store gasressourcer i det østlige Middelhav til sydeuropæiske lande.

USA har genindført alle de sanktioner mod Iran, som blev ophævet i forbindelse med atomaftalen.

Irans præsident, Hassan Rouhani, var for en uge siden på sit første officielle besøg i i nabolandet Irak, selv om USA har advaret irakerne mod at nærme sig Teheran.

Rouhanis besøg i det arabiske naboland ses som en stærk markering over for USA og dets allierede i den arabiske verden.

Et flertal af Iraks befolkning er shiamuslimer. Mange af dem er traditionelt venligt stemt over for Iran.

Den hollandske efterretningstjeneste fandt tidligere i år stærke tegn på, at Iran var involveret i likvideringer af to hollandske statsborgere, som var af iransk oprindelse, og EU's medlemslande har vedtaget sanktioner mod Iran efter attentatplaner i Danmark og Frankrig sidste år.