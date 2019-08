USA kalder Kina en valutamanipulator efter prisdyk på yuan

USA's finansminister vil gå i dialog med IMF for at standse den "uretfærdige konkurrencefordel skabt af Kina".

Det amerikanske finansministerium har mandag officielt valgt at betegne Kina som en "valutamanipulator".

Med den nye betegnelse vil USA's finansminister, Steven Mnuchin, gå i dialog med Den Internationale Valutafond (IMF) for at "eliminere den uretfærdige konkurrencefordel skabt af Kinas handlinger".

Det oplyser finansministeren i en meddelelse ifølge Bloomberg News.

Meldingen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, tidligere på dagen anklagede Kina for at manipulere med yuanen, da prisen på yuan var blevet svækket til mere end syv yuan for en dollar - for første gang siden finanskrisen i 2008.

- Kina droppede prisen på dets valuta til et næsten historisk lavt punkt. Det kaldes "valutamanipulation", tweetede Trump mandag.

I sin halvårlige rapport har finansministeriet i USA trods en del kritik af Kinas valutapolitik og advarsler om, at man holder nøje øje med landets ageren, indtil nu ellers afholdt sig fra at benytte betegnelsen "valutamanipulator" om Kina.

Det er første gang siden 1994, at USA officielt betegner Kina som en "valutamanipulator", skriver The Wall Street Journal.

Mandag oplyste Kinas handelsministerium, at landet stopper indkøb af amerikanske landbrugsprodukter.

Desuden vil Kina ikke udelukke også at lægge told på den andel af amerikanske landbrugsprodukter, der er indkøbt efter 3. august.

Kinas udmelding er seneste udvikling i en bitter handelsstrid mellem USA og Kina. En strid, som kan mærkes på det amerikanske aktiemarked, og som fik yderligere næring i sidste uge.

Her varslede USA's præsident, Donald Trump, en ny told på kinesiske varer for 300 milliarder dollar fra 1. september.

Det skete, blandt andet fordi at Trump mener, at Kina ikke har levet op til sit løfte om at øge importen af landbrugsprodukter fra USA.