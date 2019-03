USA holder også ulykkesmodel fra Boeing på jorden

USA har - ligesom en lang række andre lande - onsdag besluttet at holde alle fly af typen Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 på jorden.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen sker, efter at et fly af typen Boeing 737 MAX 8 søndag styrtede ned i Etiopien. 157 mennesker mistede livet.

For under seks måneder siden døde 189 mennesker i et andet flystyrt i Indonesien. Her var det ligeledes et Boeing 737 MAX 8-fly, der forulykkede.