USA har fortsat tiltro til forulykket Boeing-model

De amerikanske luftfartsmyndigheder (FAA) vil mandag fortælle internationale luftfartsselskaber, at man fortsat mener, at flytypen Boeing 737 MAX 8 er flyvedygtig.

Det oplyser USA's transportminister, Elaine Chao.

Ifølge hende vil FAA mandag aften klokken ti dansk tid udsende en besked om, at man fortsat betragter flyet som værende flyvedygtigt.

Det var et Boeing-fly af netop den type, som søndag styrtede i Etiopien. I alt 157 mennesker mistede livet.

- Hvis FAA opdager et problem, der påvirker sikkerheden, så vil ministeriet straks tage affære. Jeg vil gerne have, at folk ved, at vi tager de her hændelser, de her ulykker, meget seriøst, siger Elaine Chao.

Søndagens styrt var det andet flystyrt med den populære Boeing 737 MAX 8 på under seks måneder. I oktober styrtede et fly ned i Indonesien. Her mistede i alt 189 personer livet.

Den seneste ulykke har ramt den amerikanske flyproducent hårdt.

Boeings aktie faldt således med knap 13 procent på det amerikanske aktiemarked fra åbningen mandag.

Det er ifølge Financial Times det største kursfald for Boeing siden 17. september 2001 i efterdønningerne af terrorangrebet i USA.

Boeings 737 MAX-serie er flyproducentens hurtigst sælgende fly.

Ifølge Financial Times er der i Boeings ordrebog bestillinger på over 5000 fly af typen, hvoraf de 300 er blevet leveret.