USA fordømmer Pakistans behandling af religiøse mindretal

Det står skidt til med religionsfriheden i Pakistan.

Det mener USA, som har føjet den muslimsk-dominerede nation til en liste over lande, der krænker individers ret til at dyrke deres tro.

Allerede for et år siden placerede den amerikanske regering Pakistan på en særlig liste over lande med svære vilkår for religionsfrihed.

Tiltaget var ifølge nyhedsbureauet AFP et vink med en vognstang til regeringen i Islamabad om at tage fat om problemet.

Men det er ikke sket, og tirsdag placerede udenrigsminister Mike Pompeo derfor Pakistan på listen over lande, der krænker religiøse minoriteter.

Fortalere for menneskerettigheder har længe udtrykt bekymring over Pakistans behandling af mindretal. Deriblandt kristne.

- Alt for mange steder verden over bliver personer fortsat chikaneret, anholdt eller endda dræbt for bare at leve deres liv i overensstemmelse med deres overbevisninger, udtaler Mike Pompeo i en meddelelse.