USA dropper sanktioner mod oligark - jubel på børs i Moskva

Demokrater i USA's kongres forsøgte forgæves at forhindre, at sanktioner mod russisk koncern blev ophævet.

Præsident Donald Trumps regering ophæver sanktionerne mod den russisk oligark Oleg Deripaskas forretningsimperium.

Blandt de selskaber, der klarer frisag i forhold til USA, er Deripaskas aluminiumvirksomhed Rusal og moderselskabet En+.

Det Demokratiske Parti i USA har presset på for at opretholde sanktionerne.

Beslutningen har mandag udløst jubel på børsen i Moskva. Her har børsindekset ramt en ny rekord.

Effekten af USA's beslutning søndag er en udvanding af de sanktioner, der er sat i værk mod Rusland. De blev indført efter den russiske annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014.

På børsen i Hongkong steg kursen på Rusal med ni procent. Samtidig faldt prisen på aluminum med to procent på metalbørsen LME i London.

Rusal er den største producent i verden af aluminium, når Kina regnes fra.

Tidligere på måneden fik Demokraterne i USA's senat støtte fra 11 republikanske senatorer til at opretholde sanktionerne mod Rusal, En+ Group og elselskabet JSC EuroSibEnergo.

En del lovgivere i Washington mener, at det er stærkt upassende at lempe sanktionerne på et tidspunkt, hvor man afventer den særlige anklager Robert Muellers rapport.

Her undersøges det, om der foregik et ulovligt samarbejde mellem Trump-lejren og Rusland i valgåret 2016.

I en erklæring fra USA's finansministerium søndag hed det, at Deripaska trods sin store aktiebeholdning har fået mindsket både sin direkte og indirekte kontrol i de tre selskaber.

Kritikerne har sagt, at Deripaska, der regnes som en af præsident Vladimir Putins allierede, fortsat har et for stort ord at skulle have sagt i selskaberne.

Efter meddelelsen fra USA om at ophæve sanktionerne, har en række bestyrelsesmedlemmer og chefer i de tre selskaber meddelt, at de trækker sig.

Det vil sikre "gennemsigtighed, ansvarlighed og god selskabsførelse", siger bestyrelsesformand i En+ Greg Barker.