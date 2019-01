Ifølge Donald Trump har militæret dræbt bagmanden til et angreb, der kostede 17 amerikanske soldater livet.

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter søndag, at det amerikanske militær har dræbt en af arkitekterne bag angrebet på krigsskibet USS Cole i 2000.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Angrebet i 2000 kostede 17 amerikanske marinesoldater livet. 40 blev såret.

I en erklæring fredag sagde militæret, at al-Qaeda-medlemmet Jamal al-Badawi menes at være blevet dræbt i et luftangreb i Yemen.

Søndag har Trump så bekræftet drabet på sin Twitter-profil.

- Vores MÆGTIGE MILITÆR har skabt retfærdighed for de helte, som blev dræbt og såret i det krysteragtige angreb på USS Cole. Vi har netop dræbt lederen bag angrebet, Jamal al-Badawi, skriver præsidenten.

- Vi vil aldrig stoppe kampen mod radikal islamistisk terror, tilføjer han.