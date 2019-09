USA beskylder Iran for at stå bag angreb på saudisk olieanlæg

Droneangreb ramte lørdag to store olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien. USA mener, at Iran står bag.

USA beskylder Iran for at stå bag lørdagens droneangreb på to saudiske olieanlæg.

Det skriver USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på Twitter.

- Iran står bag næsten 100 angreb mod Saudi-Arabien, mens Hassan Rouhani (Irans præsident, red.) og Javad Zarif (udenrigsministeren, red.) udgiver sig for at beskæftige sig med diplomati, skriver Pompeo.

- Midt i al snakken om nedtrapning har Iran udført et hidtil uset angreb mod verdens energibeholdning.

Udenrigsministeriet har ikke fremlagt beviser, der bakker op om Pompeos anklager.

Pompeos udtalelser kommer, efter at en talsmand for de iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen lørdag sagde, at bevægelsen stod bag droneangrebene på olieanlæggene i det østlige Saudi-Arabien.

I en pressemeddelelse oplyser det statslige olieselskab Saudi Aramco, at angrebene har ødelagt halvdelen af Saudi Arabiens olieproduktion.

Aramco skriver, at produktionen er blevet reduceret med 5,7 millioner tønder råolie om dagen.

Det svarer til mere end fem procent af den globale olieproduktion.

Saudi Arabien er verdens største olieeksportør og afskiber mere end syv millioner tønder råolie om dagen til destinationer rundt om i verden.

Houthierne har foretaget adskillige angreb hen over grænsen i den seneste tid.

Gruppen betegner angrebene som gengældelse for de saudiskledede luftangreb i Yemen.

USA's præsident, Donald Trump, har for nylig udtalt, at han gerne vil mødes med Rouhani. Lørdagens angreb kan dog sætte en stopper for det møde.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, har ifølge landets statslige nyhedsbureau, SPA, sagt til Trump, at Saudi-Arabien "har viljen og evnen til at konfrontere og tage sig af denne terroristorganisation".