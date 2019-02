Israels beslutning om at nedlægge en international observationsstyrke skal ikke beklages, mener USA.

Israels beslutning om at nedlægge den internationale civile observationsstyrke TIPH i Hebron vil ikke blive mødt af beklagelse fra FN's Sikkerhedsråd, som flere medlemmer af rådet ellers havde anmodet om.

Det står klart, efter at USA onsdag under et møde bag lukkede døre nedlagde veto mod anmodningen. Det oplyser anonyme diplomater.

Meldingen kommer, efter at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i sidste uge annoncerede, at han ikke vil forny observationsstyrkens mandat.

TIPH blev oprettet i 1994, da en israelsk bosætter dræbte 29 muslimer i Abraham-moskéen i Hebron.

Styrken omfatter i dag 64 medlemmer fra Norge, Sverige, Italien, Schweiz og Tyrkiet, som også finansierer styrken.

Observatørerne har gennem årene fået stor kritik fra flere sider.

Israel har anklaget dem for at være propalæstinensiske, mens palæstinenserne kalder dem proisraelske og handlingslammede.

I en eventuel erklæring fra FN's Sikkerhedsråd skulle Israel mindes om, at landet ifølge international lovgivning er forpligtet til at "beskytte den palæstinensiske civilbefolkning i Hebron" såvel som i de øvrige besatte områder.

Den 19. december sidste år afslørede en rapport fra TIPH, at Israel begår systematiske overgreb i Hebron.

Hebron, syd for Jerusalem, har i mange år været et brændpunkt på Vestbredden. Byen er gravplads for de bibelske patriarker og matriarker og en af de fire hellige byer i både jødedommen og islam.

Rapporten opsummerer observatørernes indsats de seneste 20 år og bygger på over 40.000 "hændelser" eller "episoder".

Den konkluderer, at palæstinensere i den israelsk kontrollerede del af byen udsættes for "systematisk diskriminering" og ofte nægtes både retten til fri bevægelse og religionsudøvelse.

Rapporten blev af den israelske avis Haaretz kaldt "den mest afslørende og skadelige interne rapport om Israels handlinger i byen i 20 år".

Det var meningen, at den skulle være fortrolig og kun uddeles til de to parter fra Hebronaftalen og altså ikke lækkes til offentligheden.

Israelske bosættere har fordømt offentliggørelsen af rapporten og advaret om, at det kan føre til, at observationsstyrken bliver smidt væk fra området.

Observatørstyrken har fra begyndelsen været ledet af nordmænd, hvoraf de fleste af dem har haft baggrund i norsk politi. TIPH ledes i dag af politichef Einar H. Aas.