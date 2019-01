USA: Der føres drøftelser om sikker zone i Syrien

Idé om sikker zone er blevet taget op af USA, efter at Tyrkiet har truet den kurdiske YPG-milits.

Der er indledt samtaler om en sikkerhedszone i det nordøstlige Syrien, hvor der er tiltagende spændinger mellem Tyrkiet og kurdere, siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

Idéen om en sikker zone er blevet taget op, efter at Tyrkiet har truet med at indlede en offensiv mod den kurdiske YPG-milits.

Militsen, som kontrollerer store dele af det nordøstlige Syrien, har samarbejde med USA under krigen i Syrien og været en spydspids i nedkæmpelsen af Islamisk Stat.

Tyrkiet anser imidlertid YPG som en forlænget arm af landets terrorstemplede ærkefjende PPK, som i årtier har kæmpet for en løsrivelse af en del af det sydøstlige Tyrkiet.

USA's præsident, Donald Trump, har for nylig nævnt muligheden for en sikkerhedszone på 30 kilometer uden at gå nærmere ind på, hvor den skulle ligge eller hvor den skulle opretholdes.

I et tweet søndag skrev Trump, at han ville ødelægge Tyrkiets økonomi, hvis det tyrkiske militær angriber kurderne i Syrien, når USA's militær trækker sig ud.

Det er endnu uklart, hvornår hjemsendelsen af de omkring 2000 udsendte amerikanske soldater i Syrien indledes.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, siger, at Tyrkiet ikke har noget imod en sikkerhedszone i Syrien.

En talsmand for præsident Recep Tayyip Erdogan siger imidlertid, at Tyrkiet vil fortsætte krigen mod både IS og YPG.

Det tyrkiske præsidentkontor oplyste mandag, at præsident Recep Tayyip Erdogan mandag drøftede en sikkerhedszone over telefonen, men oplyste ikke yderligere detaljer.

Erdogans talsmand siger, at Trump bør respektere Washingtons alliance med Ankara.

I begyndelsen af januar sagde Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, at man havde visse betingelser til særligt Tyrkiet.

Tyrkiet skal sikre, at "de syriske oppositionsstyrker, der har kæmpet sammen med os, ikke bringes i fare", påpegede han blandt andet.