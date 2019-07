UK-minister: Udtalelser fra ambassadør i USA kan skade forhold

Et læk af fortrolige bemærkninger fra Storbritanniens ambassadør i USA risikerer at skade relationerne mellem de to nationer.

Det vurderer den britiske handelsminister, Liam Fox, efter at det søndag kom det frem, at ambassadøren i USA har kaldt Trumps administration for "uduelig".

Bemærkningerne fra ambassadøren, Kim Darroch, blev publiceret i avisen Daily Mail, der har adgang til lækkede dokumenter fra Udenrigsministeriet.

Ifølge Liam Fox har regeringen ikke samme opfattelse af præsident Donald Trumps administration som ambassadøren.

Handelsministeren påpeger, at det er uvist, hvor lækket af oplysninger kom fra. Ministeren oplyser, at han vil give en undskyldning.