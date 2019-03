Tysklands konservative gør fælles front inden EU-valg

Tysklands to konservative regeringspartier, CDU og søsterpartiet CSU, har lagt deres uoverensstemmelser til side og gør fælles front forud for valget til EU-Parlamentet i maj.

Det sker med et 22 sider langt valgprogram, som de to partier fremlagde mandag, hvor de præsenterer sig som et værn mod populister på begge fløje af det politiske spektrum.

- Den ene ønsker et forbuds- og omfordelingseuropa, den anden vil ødelægge den europæiske idé, lyder det i valgprogrammet, der har fået titlen "Vores Europa styrker os. For sikkerhed, fred og velstand".

De to partiers ledere, Annegret Kramp-Karrenbauer fra CDU og Markus Söder fra CSU, præsenterede valgprogrammet i Berlin mandag.

Den konservative alliance har ellers haft en del uenigheder gennem de seneste år, særligt om indvandringspolitikken.

Men CSU-lederen antyder, at forholdet er blevet bedre, efter at forbundskansler Angela Merkel har overladt posten som CDU-partileder til Kramp-Karrenbauer.

- Hovedbudskabet i dag er, at vi ikke kunne have forestillet os et harmonisk arrangement som dette for fem år siden, siger Markus Söder, der er leder af det bayerske CSU.

Han tilføjer, at udviklinger i CDU har "gjort en ny fælles tilgang mulig", og at det fælles EU-valgprogram markerer "en ny begyndelse for CDU's og CSU's fælles arbejde".