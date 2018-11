Tyskland står fast på Nord Stream 2

Tyskland står fast på at gennemføre projektet med den nye russiske gasrørledning Nord Stream 2 i Østersøen til trods for øgede spændinger i området i forholdet til Rusland.

Det fastslår den tyske forbundsregerings talsmand, Steffen Seibert, på et tidspunkt, hvor en krise mellem Ukraine og Rusland er eskaleret voldsomt som følge af en russisk beslaglæggelse af tre af nabolandets flådefartøjer.

USA og andre lande har kritiseret projektet, efter Ruslands angreb på de ukrainske flådefartøjer i Kertj-strædet ved Krim.

Kritikere af gasprojektet frygter, at gasrørledningen vil gøre Europa og Tyskland afhængigt af russisk gas.

Seibert siger, at den tyske regering har noteret sig kritikken, men at der ikke er ændret noget grundlæggende omkring projektet.

Forbundskansler Angela Merkel har tidligere krævet, at Ukraine ikke skulle udelukkes som transitland.

Adskillige fremtrædende europæiske politikere har nævnt muligheden for nye sanktioner mod Rusland som følge af udviklingen i de seneste dage, og Ukraines ambassadør i Tyskland opfordrer tyskerne og andre store EU-lande til at straffe Rusland ved at stoppe import af energi og ved at indstille Nord Stream 2-arbejdet midlertidigt.

- Tyskland må anlægge en klar kurs og sætte Putin på plads, siger ambassadør Andrij Melnyk til tysk radio onsdag.

Østrigs udenrigsminister, som har EU-formandskabet, siger, at enhver udvidelse af sanktionerne mod Rusland afhænger af den yderligere udvikling i krisen.