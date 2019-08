Tyskland: Kina skal med i ny våbenaftale mellem stormagter

En ny international våbenaftale bør ikke blot inkludere USA og Rusland - den bør også inkludere Kina.

Sådan lyder det fredag fra den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

Ministerens udtalelser falder, på dagen hvor USA officielt trækker sig fra den historiske INF-våbenaftale fra 1987.

Aftalen blev indgået mellem USA og Sovjetunionen, der på det tidspunkt var ledet af henholdsvis Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov.

Aftalen forbød enhver opstilling af missiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5000 kilometer. Desuden fik de to lande lov til at holde øje med hinanden, for at sikre at aftalen ikke blev brudt.

I februar meddelte først USA og kort efter Rusland, at de trækker sig fra aftalen. Officielt sker det fredag, hvilket markeres klokken 12 hos Nato.

Tysklands udenrigsminister understreger, at der derfor er brug for en ny våbenaftale. Og at Kina skal være en del af den.

Det virker kineserne dog ikke til at være interesserede i, tilføjer han.

- Den kinesiske regering er usædvanligt tilbageholdende, og derfor bliver vi nødt til at fortsætte med at bringe emnet op, siger han til radiostationen DLF.

Ifølge den tyske udenrigsminister markerer slutningen på INF-aftalen ikke starten på et nyt globalt våbenkapløb. Han slår fast, at Europa i hvert fald på ingen måde vil deltage i den slags.

USA's præsident, Donald Trump, meddelte i februar, at amerikanerne ikke længere ville være en del af aftalen. Årsagen var, at man ikke mente, at Rusland levede op til aftalens forpligtelser.