Tyskland: Det vil være vanskeligt at hjemtage IS-krigere

Det bliver svært at indfri USA's krav om, at Europa skal hjemtage IS-krigere, vurderer tysk udenrigsminister.

Det vil være "ekstremt vanskeligt" for Europa at hjemtage 800 tilfangetagne IS-krigere fra Syrien, som den amerikanske præsident, Donald Trump, har krævet.

Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, sent søndag aften til den tyske tv-station ARD. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Trump sendte lørdag aften en række tweets ud, hvor han bad Europa om at hente omkring 800 IS-krigere hjem fra Syrien for at stille dem for en domstol.

Alternativt vil USA være tvunget til at løslade dem, og så vil IS-krigerne kunne sprede sig frit til Europa, lød det videre fra præsidenten.

Men det vil kun være muligt at hjemtage IS-krigerne, "når det er sikkert, at disse mennesker øjeblikkeligt vil blive stillet for en dommer og kan varetægtsfængsles", siger Heiko Maas.

Og det vil kræve en grundig efterforskning og informationer, hvilket ikke kan garanteres, vurderer Maas.

- Så længe det er tilfældet, tror jeg, at det vil være ekstremt vanskeligt at implementere, siger han om en eventuel hjemtagning af IS-krigere.

Personer med tysk statsborgerskab har ret til at vende tilbage til Tyskland, siger han. Men i Syrien er der på nuværende tidspunkt ingen måde, hvorpå man kan tjekke folks påstande om statsborgerskab.

- Derfor vil vi i samarbejde med franskmændene og briterne afgøre, hvad vi skal gøre, siger den tyske udenrigsminister.

Også i Danmark har Trumps krav til Europa vakt skepsis.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har søndag meldt ud, at det er helt udelukket, at Danmark kan hente IS-krigere hjem fra Syrien.

Ifølge Amnesty International kan man dog ikke bare afvise at lade dem komme tilbage til Danmark, hvis der er tale om danske statsborgere.

I Syrien har amerikanskstøttede styrker sat en sidste offensiv ind over for resterne af krigere fra IS.

Trump har meddelt, at han vil trække USA ud af Syrien, "når kalifatet (IS, red.) er 100 procent besejret".