Tyske virksomheder stoler mere på Kina end USA

Over halvdelen af Tysklands små og mellemstore erhvervsvirksomheder oplever tiltagende usikkerhed.

Små og mellemstore virksomheder i Tyskland mener, at Kina fremstår som en mere pålidelig handelspartner end USA og Storbritannien.

Det viser en undersøgelse, som er foretaget på initiativ af Commerzbank i Tyskland.

Analyseinstituttet Forsa har for banken interviewet 2000 tyske virksomheder. Undersøgelsen viser, at 61 procent af dem venter, at væksten vil tage mere og mere af i de kommende år.

Det fremgår videre, at Tysklands virksomheder opfatter globale handelsstridigheder, klimaændringer samt dieselskandalen i den tyske bilindustri som de største udfordringer for EU's største økonomi.

Over halvdelen af Tysklands små og mellemstore erhvervsvirksomheder, der er kendt som "Der Mittelstand", og som anses for at være rygraden i det tyske erhvervsliv, oplever tiltagende usikkerhed.

- Usikkerheden skyldes først og fremmest USA's uforudsigelige præsident, Donald Trump, konstaterer Holger Bingmann i BGA, Tysklands største organisation for eksportvirksomheder.

Ifølge lederen af erhvervsafdelingen i Commerzbank, Michael Reuther, tøver mange tyske virksomheder med at ekspandere til andre lande som følge af de forskellige geopolitiske udfordringer.

Over halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Tysklands Mittelstand eksporterer til andre lande.

Kinas ambassadør i USA har beskyldt amerikanerne for at have en zigzagkurs i forhandlinger om handel.

- Gentagne gange har USA ændret mening i sidste øjeblik og skudt forslag ned, som kunne have ført til en handelsaftale, sagde ambassadør Cui Tiankai til Fox News i sidste uge.

USA's præsident, Donald Trump, besluttede 10. maj at hæve toldafgifterne på kinesiske importvarer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Kina har til gengæld varslet toldsatser på 5140 forskellige amerikanske produkter til en samlet værdi af 60 milliarder dollar.

Konflikten om handel spidsede til i marts i år, hvor Trump annoncerede told på kinesiske varer til en værdi af 60 milliarder dollar. Få uger senere svarede Kina igen med told på 128 amerikanske varekategorier.