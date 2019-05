Tysk kommissær advarer jøder mod at gå med kalot

Som følge af et øget antal antisemitiske angreb i Tyskland opfordres jøder til at overveje brugen af kalot.

Tysklands jøder bør tænke sig om en ekstra gang, før de benytter sig af den traditionelle hovedbeklædning kalotten i det offentlige rum.

Sådan lyder det fra den tyske regerings kommissær for antisemitisme, Felix Klein. Og årsagen er en stigning i antallet af antisemitiske angreb i Tyskland.

- Min holdning har desværre ændret sig i forhold til tidligere. Jeg kan ikke anbefale, at jøder benytter sig af kalotten over alt og når som helst i Tyskland, siger Felix Klein lørdag til det tyske medieselskab Funke.

Antisemitiske forbrydelser steg med 20 procent i Tyskland i 2018. Det viser tal fra det tyske indenrigsministerium.

Felix Klein, hvis kommissærpost blev oprettet sidste år, mener, at årsagen blandt andet er en "mangel på hæmninger og en primitiv adfærd, der i stigende grad er udbredt i samfundet".

- Internettet og sociale medier har bidraget til det her. Men det har konstante angreb mod vores mindekultur også, siger Felix Klein.

Han foreslår, at politi, lærere og advokater bliver bedre uddannet til at vide, hvad der er uacceptabelt, og "hvad der er tilladt, og hvad der ikke er".

For får uger siden udtalte Berlins førende ekspert for antisemitisme, at problemet fortsat er "dybt indgroet" i det tyske samfund.

- Antisemitisme har altid været her. Men på det seneste er det blevet mere højlydt, mere aggressivt og grovere, siger Claudia Vanoni.

Antisemitisme, der betegner en fjendtlig indstilling til og diskrimination mod jøder, er et betændt emne i Tyskland. Under Anden Verdenskrig blev omkring seks millioner jøder dræbt af det nazistiske regime.

Den tyske justitsminister, Katarina Barley, siger til den tyske avis Handelsblatt, at den øgede antisemitisme er "skamfuld for vores land".