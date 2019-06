Tysk kaptajn på redningsskib risikerer fængsel i Italien

Italiensk politi har lørdag anholdt den tyske kaptajn på et skib, der havde reddet en gruppe migranter fra Middelhavet.

Kaptajnen, den 31-årige Carola Rackete, er nu midtpunkt i en strid med den italienske regering.

Skibet Sea-Watch 3, som den tyske organisationen Sea-Watch driver, har befundet sig på Middelhavet i mere end to uger med 40 afrikanske migranter om bord, som er samlet op fra en båd på Middelhavet.

Efter at have ventet forgæves på at få tilladelse til at sejle til Italien eller et andet EU-land med migranterne, besluttede Carola Rackete i denne uge at sætte kurs mod øen Lampedusa.

Men her blev hun forhindret i at passere af italienske flådefartøjer.

I de tidlige morgentimer lørdag pressede Carola Rackete på og sejlede igennem blokaden og lagde til kajs.

Undervejs påsejlede hun et politifartøj og er nu anholdt for at have "modsat sig et krigsfartøj", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er en sigtelse, der kan give helt op til ti års fængsel.

Italiens indvandringskritiske indenrigsminister, Matteo Salvini, siger, at Carola Racketes handlinger gør det klart, at Italien har at gøre med "kriminelle". Han betegner den tyske kaptajns handling som "en krigshandling".

Men Italien skal passe på med at kriminalisere de hjælpeorganisationer, der redder migranter på Middelhavet. Det skriver den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, på Twitter.

- Vi kan ikke tillade, at redninger til søs kriminaliseres. Det er op til de italienske domstole at komme med en hurtig afklaring af beskyldningerne, skriver Maas.

Rackete er nu i husarrest på Lampedusa og vil blive stillet for en dommer inden for 48 timer, oplyser hendes advokat ifølge nyhedsbureauet AFP.

De 40 afrikanske migranter om bord på skibet fik lov at gå i land. Nogle af dem vil rejse videre til Frankrig, som har lovet at tage imod ti af dem, mens andre skal videre til Tyskland, Luxembourg, Finland eller Portugal.