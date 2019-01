Tyrkisk journalist fængsles for at skrive om skattely

Domstol i Istanbul har idømt journalist fængsel for at skrive om de såkaldte lækkede Paradise Papers.

En domstol i Istanbul har idømt en kvindelig journalist en fængselsstraf for "ærekrænkelse" for artikler om politikers skattely.

Journalistens afsløringer er knyttet til de såkaldte lækkede Paradise Papers fra advokatfirmaet Appleby i Bermuda.

Journalisten Pelin Unker er blevet idømt 13,5 måneders fængsel samt en bøde på 8600 liras (omkring 10.200 kroner) for "fornærmelser og bagvaskelse" af en person i offentlighedens tjeneste.

Det oplyser journalistens advokat, Abbas Yalcin.

Yalcin siger, at Unker kan appellere dommen.

Hendes artikler blev bragt i dagbladet Cumhuriyet, som hun ikke længere arbejder for. Det er hendes artikler om den tidligere premierminister Binali Yildirim og dennes to sønner, der har ført til dommen.

Den tidligere regeringsleder og hans to sønner lagde sag an mod journalisten i november 2017, da hun skrev, at hans sønner skulle have forbindelser til fem offshoreselskaber i Malta.

Det skulle være fremgået af lækkede papirer fra advokatfirmaet Appleby i Bermuda, de såkaldte Paradise Papers, der omfatter over 13 millioner dokumenter om 25.000 personer og virksomheder.

- Jeg gjorde mit job som journalist. Jeg kræver frifindelse, sagde Unker ved retsmødet onsdag ifølge Cumhuriyet.

Hun siger, at dommen ikke er nogen overraskelse.

Hun afslørede i sine artikler, at Yildirim og hans sønner ejede et foretagende på Malta i en artikelserie, der havde fokus på lyssky aktiviteter, hvor flere toppolitikere var involveret.

Yildirim var Tyrkiets premierminister frem til juli, hvor posten blev nedlagt, efter at præsident Recep Tayyip Erdogan har fået udvidede beføjelser.

Yildirim er for øjeblikket formand for parlamentet. Han fører samtidig valgkamp for at blive valg som borgmester i Istanbul den 31. marts.

Der behøver ikke være tale om ulovlige forhold i de såkaldte Paradise Papers. Der findes ganske legitime årsager til eksempelvis at oprette et selskab på Bermuda.

Tyrkiet ligger nede på en 157.-plads på Reportere uden Grænsers indeks over pressefrihed. Organisationen beskriver landet som "verdens største fængsel for professionelle journalister".