Tyrkiet og USA optrapper strid om Syrien

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, kalder det "uacceptabelt" og "en alvorlig fejltagelse", at den nationale sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, John Bolton, har bedt om sikkerhedsgarantier for den kurdiske YPG-milits.

Erdogan langede kraftigt ud efter amerikanernes nye udmeldinger tirsdag, inden Bolton ankom til Ankara for at forhandle om blandt andet den kurdiske milits.

Bolton førte drøftelser med sin tyrkiske modpart, Ibrahim Kalin, i omkring to timer.

- Det er ikke muligt at acceptere den udmelding, som Bolton er kommet med under sit besøg i Israel, siger Erdogan, der tirsdag talte om uenigheden med USA i det tyrkiske parlament.

Bolton sagde søndag i Israel, at amerikanske styrker ikke trækkes ud af Syrien, før der er givet visse sikkerhedsgarantier - blandt andet for USA's kurdiske allierede.

Iagttagere siger til BBC, at amerikanerne har ændret kurs i forbindelse med tilbagetrækningen fra Syrien.

Det sker, fordi den kurdiske YPG-milits, som har været en spydspids i nedkæmpelsen af Islamisk Stat, har bedt russerne om beskyttelse.

USA har i kampen mod Islamisk Stat allieret sig med særligt den kurdiske milits YPG i det nordlige Syrien.

Tyrkiet hævder imidlertid, at YPG arbejder sammen med den tyrkisk-kurdiske organisation PKK, som regeringen regner som en terrororganisation.

Erdogan siger tirsdag, at den kurdiske YPG-milits kamp mod Islamisk Stat i Syrien "er en stor løgn".

Han fremsatte udtalelsen i sin tale i parlamentet til medlemmer af hans eget AK-parti.

Erdogan fastslår samtidig, at Tyrkiets forberedelser til en ny militær offensiv mod "terrorgrupper" i Syrien stort set er færdige.

Præsident Donald Trump er blevet udsat for voldsom kritik for at have bebudet en amerikansk tilbagetrækning fra Syrien, og han har måttet moderere sine udmeldinger om Syrien flere gange.

- Vi trækker os ud af Syrien, men vi vil ikke være helt ude, før IS er endelig besejret, hedder det i en af de seneste udtalelser, som kommer samtidig med de nye krav fra hans sikkerhedsrådgiver.