Tyrefægtning vender tilbage til Mallorca. Det skriver spanske ABC.es ifølge BBC.

Den spanske forfatningsdomstol har underkendt en regional lov fra 2017, der begrænsede tyrefægtning på en række spanske øer. Underkendelsen gør det muligt for tyrefægtere igen at dræbe eller skade tyrene.

Den første rigtige kamp på øen i to år bliver afholdt fredag aften i anledningen af tyrefægter-arenaen Coliseo Balears 90-års jubilæum.

Dyrevelfærdsaktivister kalder ifølge BBC genindførslen "forfærdelig".

Den regionale lov fra 2017 betød, at tyrefægterne ikke måtte bruge skarpe redskaber, der kunne skade eller dræbe tyrene.

Desuden måtte en tyrefægter kun kæmpe mod tre tyre per show, og hver kamp måtte maksimalt vare ti minutter. Det var også ulovligt at se duellerne, hvis man var under 18 år, ligesom alkohol var forbudt på tilskuerrækkerne.

Forfatningsdomstolen underkendte loven, da den ifølge domstolen fjernede essentielle dele af sporten.

Dyrerettighedsforkæmpere er ikke glade for, at sporten vender tilbage til øerne i sin originale form. De er dog fortrøstningsfulde.

- Vi er overbeviste om, at tyrefægtning er ved at uddø, og at det her er de sidste gisp fra en døende forestilling, siger Francisco Vasquez Neria fra organisationen AnimaNaturalis til BBC.

Det er ikke første gang, at den spanske forfatningsdomstol annullerer en begrænsning af tyrefægtning. I 2010 blev tyrefægtning forbudt i den selvstyrende region Catalonien, hvilket blev ophævet af domstolen i 2016.

Dengang lagde domstolen vægt på, at tyrefægtning er en integreret del af den spanske arv og derfor er et nationalt anliggende.

Tyrefægtning vender allerede tilbage til Palma med en kamp fredag aften klokken 21.30 spansk tid, skriver ABC.es.