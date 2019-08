Tvær Salvini lukker migrantbørn ind i Italien

27 børn får lov til at komme til Lampedusa efter over to uger på havet. Men indenrigsminister er skeptisk.

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, er lørdag modstræbende gået med til at lade 27 migrantbørn på et nødhjælpsskib komme i land.

Skibet har i dagevis ligget for anker ud for den italienske ø Lampedusa.

I et brev til premierminister Giuseppe Conti skriver Salvini, at han vil lade de "påståede" mindreårige forlade skibet, der tilhører den spanske hjælpeorganisation Proactiva Open Arms.

Også selv om "det er i modstrid med min politik", lader han forstå.

Men de øvrige 105 voksne og to ledsagede børn skal blive på skibet. Open Arms beskriver forholdene om bord som "ubærlige".

- Evakueringen af uledsagede mindreårige er afsluttet, lyder det i et tweet fra Open Arms, efter den italienske kystvagt har hentet børnene og sejlet dem til øen Lampedusa efter mere end to uger på havet.

Salvini er berygtet for sin hårde linje over for migranter, der forsøger at sejle fra Nordafrika til Italien. Han har nægtet skibe med migranter at anløbe italienske havne.

Regeringen, der består af Salvinis højredrejede parti Liga og den populistiske Femstjernebevægelse, er på vej i opløsning.

Det er fremskyndet af Salvini, der kræver valg. Kommer det, ser hans parti ifølge målinger ud til at blive den store vinder. Migrantkrisen står lige nu i centrum for den politiske debat i Italien

Salvini skriver på Twitter, at hvis det spanske skib fra Open Arms for 16 dage siden i stedet for Italien havde valgt at sejle til Spanien, "så ville I allerede være hjemme".

- NGO'ernes kamp er politisk og bestemt ikke humanitær, og det udspiller sig på bekostning af migranternes liv, skriver han videre.

Proactiva Open Arms appellerede onsdag til en italiensk domstol for at få omstødt afgørelsen om, at deres ikke kan sejle i havn med de afrikanske migranter.

Det fik Salvini til at underskrive et nyt dekret, som blokerer skibet.

Han blev underkendt af forsvarsministeren, Elisabetta Trenta. Hun siger, at hun stopper dekretet af samvittighedsgrunde.