Theresa May vil have en ny afstemning om hendes afviste skilsmisseaftale tirsdag i næste uge.

EU's præsident, Donald Tusk, siger, at de europæiske hovedstæder vil kunne bakke op om en langvarig udsættelse af brexit, hvis premierminister Theresa May ønsker det.

Udtalelsen fra Tusk kommer, samme dag som det britiske parlament skal stemme om, hvorvidt Storbritannien skal søge om at udsætte brexit til efter den 29. marts.

Premierministeren gør samtidig klar til en ny afstemning om hendes afviste skilsmisseaftale. Aftalen, som er blevet forkastet i parlamentet ved to afstemninger, vil ifølge BBC blive fremlagt til en afstemning igen tirsdag i næste uge.

Britiske medier skriver, at det vil være Mays hovedplan at forsøge at få overtalt tilhængere af brexit til at indstille deres modstand mod hendes aftale.

Hun vil slå på, at de alternativt står over en langvarig udsættelse af brexit, som kan betyde, at briterne får et endnu nærmere forhold til EU end hendes aftale lægger op til.

Samtidig vil hun fremføre, at de risikerer en ny folkeafstemning, som kan betyde, at brexit ikke bliver til noget.

Premierministeren sagde onsdag aften, at den i forvejen tyndslidte tillid mellem det britiske folk og medlemmerne af Underhuset er farlig.