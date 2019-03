Tusk kræver god britisk grund til at skulle udskyde brexit

EU-præsidenten har åbent sagt, at det ville være en "rational beslutning" at udskyde brexit. Da det ser ud, som om man ellers styrer direkte imod en kaotisk skilsmisse mellem Storbritannien og EU.

Men EU-landene vil ikke forhåndsgodkende en mulig forespørgsel fra Storbritannien.

Det understreger Tusks talsmand, efter at det britiske parlament tirsdag igen har stemt skilsmisseaftalen ned.

- Skulle der komme en begrundet forespørgsel om forlængelse fra Storbritannien, vil EU's medlemslande vurdere den og træffe en beslutning ved enstemmighed.

- EU's medlemslande vil forvente en troværdig begrundelse for en mulig forlængelse og dens længde, siger EU-præsident Donald Tusks talsmand, Preben Aamann.

I forbindelse med et topmøde i Sharm el-Sheikh i februar sagde Tusk, at det ville være en rationel beslutning at udskyde brexit.

May sagde tirsdag aften i Underhuset i London, at hun fortsat tror på, at der kan findes et flertal for skilsmisseaftalen.

Aftalen blev forhandlet på plads i november sidste år. Men May har ikke været i nærheden af at få den nødvendige godkendelse i parlamentet i London. Hun tabte tirsdagens afstemningen med en margen på 149 stemmer.

- Vi ærgrer os over udfaldet af aftenens afstemning, og vi er skuffede over, at den britiske regering ikke har været i stand til at sikre et flertal for udtrædelsesaftalen, der blev godkendt i november, siger Aamann.

Han understreger, at "hvis der findes en løsning, så findes den i London". Der er med andre ord fortsat ikke vilje eller stemning blandt EU-landene for at åbne forhandlingerne igen.