Tusk har tabt optimismen før topmøde om topjob

EU-præsident Donald Tusk har holdt de sidste konsultationer før et EU-topmøde om fordeling af topposter, og hans humør er ikke blevet bedre - tværtimod.

- I går var jeg optimistisk med forbehold. I dag er jeg mere forbeholden end optimistisk, skriver han på Twitter.

Beskeden om den nedadgående tendens i optimismen er tilføjet et billede fra EU-præsidentens møde torsdag med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

En talsmand for EU-præsidenten kan ikke uddybe, hvorfor Tusk har mistet optimismen. Han konstaterer blot, at beskeden er sendt ud sammen med billedet.

Topmødet skulle være indledt klokken 15 torsdag med et kort visit af Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani. Men italieneren måtte vente.

Flere stats- og regeringschefer havde således gang i formøder, da klokken slog tre. Formentlig var de i gang med at diskutere navne til de fem topjob, der snart er ledige i EU.

Men kort inden klokken 16 gik de 28 stats- og regeringschefer ind til bordet, hvor de først skal drøfte en række emner, der ikke har noget med topposter at gøre.

De skal blandt andet forhandle om, hvorvidt EU skal have et konkret mål om klimaneutralitet i 2050, som enkelte EU-lande i øjeblikket blokerer.

EU-traktaten siger, at stats- og regeringscheferne skal nominere en kandidat som kommissionsformand, og at vedkommende derpå skal godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet.

Merkel betonede på vej ind til topmødet, at hun vil modsætte sig, at man nominerer en kandidat, der ikke kan vinde opbakning i parlamentet.

Hun nævnte, at man skal have respekt for begge institutioner, som sammen vælger blandt kandidaterne til topposterne.

Blandt kandidaterne er den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager.