Tusk: Kort forlængelse er mulig - hvis May får ja til aftale

EU's stats- og regeringschefer kræver, at May får godkendt aftale, hvis de skal godkende at udsætte brexit.

Der er blandt EU-landene kun vilje til at udskyde Storbritanniens udtrædelse af EU via en kort forlængelse - det som den britiske regeringschef, Theresa May, ønsker - hvis hun får godkendt skilsmisseaftalen med EU i London først.

Det vil kræve, at det britiske parlament stemmer ja til aftalen, som May og de øvrige stats- og regeringschefer vedtog i november 2018, senest i næste uge.

Det konstaterer EU-præsident Donald Tusk onsdag, efter at han i løbet af denne uge har været på besøg hos flere af EU-landenes stats- og regeringschefer, blandt dem tyske Angela Merkel og franske Emmanuel Macron.

- I lyset af de besøg, jeg har haft de seneste dage, er en kort forlængelse mulig. Men det er under betingelse af, at det bliver et positivt udfald af Underhusets afstemning, siger Tusk.

Meddelelsen fra EU-præsidenten er en ganske kort reaktion på et brev fra Theresa May tidligere onsdag, hvori premierministeren skriver, at hun ønsker en udskydelse fra 29. marts til 30. juni.

En talsperson for May siger om udtalelsen fra EU-præsidenten, at den synes i overensstemmelse med premierministerens brev.

Tusk siger også, at EU står fast på, at man ikke vil forhandle om udtrædelsesaftalen igen.

Det har tidligere været meldt ud, at EU-landene dog er klar til at diskutere den politiske erklæring, der lægger grunden til de senere forhandlinger om en handelsaftale og det fremtidige forhold, en gang til.

Theresa May har ikke på det seneste ytret ønske om at forhandle om den erklæring igen. Hun har fokuseret på selve udtrædelsesaftalen, der to gange er blevet stemt ned i Underhuset. Med store flertal.

Skulle det britiske parlament godkende skilsmisseaftalen i denne uge eller i den næste, kan man enes om en kort udskydelse i en skriftlig procedure, bekræfter Tusk.

Han tilføjer, at der ikke er planlagt et nyt topmøde i næste uge.