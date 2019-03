Tusk: Håbet om en brexitaftale er skrøbeligt

EU-præsidenten lægger ikke fingre imellem, når han skriver, at håbet om en brexitaftale ser skrøbelig ud.

EU-præsident Donald Tusk kalder håbet om en brexitaftale for skrøbeligt - måske endda illusorisk.

Det gør han i et invitationsbrev til EU-lederne forud for et topmøde i EU torsdag og fredag.

- Selv om håbet om en endelig succes kan virke skrøbeligt, endda illusorisk, og selv om brexit-trætheden bliver mere tydelig og berettiget, kan vi ikke opgive at søge - indtil det allersidste øjeblik - en positiv løsning, selvfølgelig uden at åbne udtrædelsesaftalen, skriver EU-præsidenten.

På topmødet i Bruxelles skal briternes udtræden af EU diskuteres.

Årsagen er, at Storbritannien den 29. marts 2017 officielt meddelte EU, at landet melder sig ud af unionen.

Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.

Som det ser ud nu, står briterne til at forlade EU den 29. marts.

Men den britiske premierminister, Theresa May, bad onsdag Donald Tusk om en udskydelse af brexit indtil 30. juni.

I den forbindelse understregede hun, at hun agter at holde en tredje afstemning om en skilsmisseaftale mellem Storbritannien og EU.

Tusk er ikke afvisende over for at forlænge perioden, inden briterne forlader EU.

- Jeg mener, at vi kunne overveje en kort forlængelse, på betingelse af at det bliver et positivt udfald af udtrædelsesaftalen i Underhuset, skriver han i brevet.