Tusk: Flertal kræver lige dele kvinder og mænd i EU-topjob

Da EU-institutionerne for fem år siden skulle besætte en række topposter, blev kun en besat af en kvinde. Det var jobbet som EU's udenrigschef, som italieneren Federica Mogherini fik.

Det skal være anderledes denne gang, mener EU-præsident Donald Tusk, som vil have ligestilling og "mindst to kvinder", når fem poster skal besættes.

Det synspunkt var der ifølge præsidenten støtte til under et topmøde tirsdag aften i Bruxelles, da stats- og regeringscheferne talte om kriterierne for nomineringer til blandt andet jobbet som formand for EU-Kommissionen.

Blandt regeringscheferne var der ifølge Tusk mange, der talte for kønsligestilling.

- Det er ikke kun min ambition, at der skal være ligestilling. Der var et meget synligt flertal, der som jeg er fast besluttet på dette.

- En kønsbalance betyder, at der skal være mindst to kvinder. Om det er muligt, må vi se. Det er i det mindste min plan og min personlige ambition, siger Donald Tusk.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at kriterierne for ham er enkle.

- Det skal være kvinder og mænd, som passer ind i dette projekt, og som kan samle et flertal blandt EU-landene og i EU-Parlamentet. Det er det eneste kriterium, siger Macron.

Han prioriterer desuden, at det er kandidater, som vil "det stærkest mulige Europa".