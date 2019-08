Tusindvis vil demonstrere for demokrati i Moskva

Tusinder gør klar til demonstration i det centrale Moskva lørdag eftermiddag for at vise utilfredshed med demokratiet i Rusland under præsident Vladimir Putin.

Det er fjerde gang på fire uger, at den russiske opposition går på gaden med krav om frie og retfærdige lokalvalg.

Der ventes adskillige tusinde deltagere til den lovlige demonstration i den centrale den af den russiske hovedstad - dagen efter Putin har markeret 20 år ved magten.

Arrangørerne bag demonstrationen er folk tæt på den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj. De har opfordret alle deltage til at overholde loven og kun befinde sig i det tilladte område.

Men mange frygter, at der alligevel vil blive foretaget anholdelser.

- Jeg er temmelig sikker på, at vi kommer til at se masseanholdelser, siger en 29-årig deltager, der ønsker at være anonym.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke er bange. Jeg ved, at der er en fare for at blive arresteret, og det bekymrer mig, tilføjer hun.

En bølge af demonstrationer blev indledt, efter at flere fremtrædende oppositionspolitikere ikke er blevet medtaget på stemmesedler til kommunalvalget i næste måned.

Myndighederne siger, at visse formaliteter omkring kandidaternes underskrifter ikke var på plads.

For to uger siden blev over tusind personer anholdt og tilbageholdt, efter at de havde demonstreret uden for Moskvas borgmesterkontor.

Det er det største antal anholdelser af demonstranter i Rusland i over ti år.

Oppositionen siger, at der bliver slået hårdt ned på demonstranter, fordi regeringen er bekymret for, at der er tiltagende opbakning til oppositionen.

Det var i 1999, at præsident Boris Jeltsin udnævnte den dengang ukendte tidligere KGB-agent Vladimir Putin til politisk leder.