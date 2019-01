Tusindvis af atleter afhøres: Sydkorea vil undersøge overgreb

En menneskerettighedskommission i Sydkorea vil undersøge, hvor udbredt vold og seksuelle overgreb er inden for sport.

Det sker i kølvandet på, at en stribe sydkoreanske kvinder er stået frem med historier om, at de er blevet voldtaget eller overfaldet af deres trænere.

Der er tale om en omfattende undersøgelse, hvor tusindvis af børn og voksne inden for 50 sportsgrene skal afhøres.

Ifølge Park Hong-geun, der udtaler sig på vegne af menneskerettighedskommissionen, kan undersøgelsen tage mere end et år at færdiggøre.

Målet er at komme frem til nogle retningslinjer, men det kan ikke udelukkes, at relevante oplysninger bliver videregivet til politiet, som kan retsforfølge de ansvarlige, lyder det.

- Undervisning er en central del i undersøgelsen, for der er situationer, hvor sportsudøverne har svært ved at fortælle, hvad de har oplevet, siger Park Hong-geun.

- Vi skal tale med skoler og hold og finde ud af, hvordan vi skal gå videre med efterforskningen inden for de forskellige sportsgrene, siger han.

De seneste uger har sat gang i en stor MeToo-bevægelse i Sydkorea. Den har løftet sløret for store problemer med en træningskultur, der er yderst hierarkisk organiseret.

I begyndelsen af året beskyldte den sydkoreanske skøjtestjerne Shim Suk-hee sin tidligere træner, Cho Jae-Beom, for at have misbrugt hende seksuelt og mishandlet hende fysisk.

Shim Suk-hee har vundet fire olympiske medaljer.

Ekstræneren Cho Jae-Beom har tidligere indrømmet, at han har slået atleter "for at forbedre deres præstationer". Han nægter sig dog skyldig i anklagerne om seksuelle overgreb, men har fået ti måneders fængsel.

Efter Shim Suk-hee beskyldninger fulgte en gruppe andre kvindelige speedskatere op med nye anklager mod mandlige trænere.

Også kvindelige atleter inden for judo, taekwondo, fodbold og brydning er stået frem med historier om overfald og seksuelt misbrug i de seneste uger.