Tusinder protesterer mod regeringen i Serbien efter overfald

Regeringsmodstandere bebrejder præsidentens hadefulde retorik for et nyligt overfald på oppositionslederen.

Tusindvis af serbere deltog lørdag aften i demonstrationer mod præsident Aleksandar Vucic og hans regering i hovedstaden Beograd.

Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet dpa.

Demonstranterne marcherede gennem byens centrum, før de gjorde stop foran præsidentboligen og den statslige tv-station RTS.

Det var den anden lørdag i streg med demonstrationer i landet. Sidste lørdag samledes tusindvis af mennesker i protest mod vold rettet mod regeringskritikere.

Demonstrationerne kommer, efter at oppositionsleder Borko Stafanovic blev overfaldet i sidste måned i den sydlige by Krusevac.

Mænd iført sort angreb den venstreorienterede leder med en metalstang og efterlod ham hårdt kvæstet.

Præsident Aleksandar Vucic har fordømt overfaldet, mens hans modstandere holder ham fortsat ansvarlig for det. De siger, at præsidentens "hadefulde retorik har åbnet for et voldeligt klima i Serbien".

Oppositionen Savez sa Srbiju (SZS), der betyder Serbiens alliance, beskylder angrebsmændene for at være tilhængere af præsident Aleksandar Vucic.

Demonstranterne bar lørdag sorte bluser med skriften "Stop de blodige t-shirts". Det er en henvisning til oppositionsleder Borko Stafanovic, der blev fundet blodig og kvæstet efter overfaldet.

De seneste ugers protester mod præsident Aleksandar Vucic er de første større oppositionsprotester siden foråret 2017. Her gik tusindvis af unge serbere på gaden i protest mod Vucics valgsejr.

51-årige Zvonko Radosevic fortæller til nyhedsbureauet AFP, at han har tilsluttet sig protesterne, fordi han "ikke vil leve i Vucics autokratiske land".

- Jeg vil ikke have, at Vucic repræsenterer mig, siger den 51-årige demonstrant.

I kølvandet på sidste weekends demonstrationer sagde præsident Aleksandar Vucic, at han ikke vil give efter for oppositionens krav om uafhængige medier og retfærdige valg, "selv hvis fem millioner gik på gaden og demonstrerede".

Det fik demonstranterne til at bære badges med skriften "en ud af fem millioner".