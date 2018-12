Tusinder af ungarere demonstrerer mod upopulær arbejdslov

Der blev kastet med røggranater mod politiet, da mange tusinde mennesker samlede sig søndag aften i Ungarns hovedstad, Budapest, for at protestere mod, hvad de kalder premierminister Viktor Orbáns "slavelov".

Politiet svarede igen ved at affyre tåregas.

Loven betyder, at lønmodtagere skal være villige til at udføre 400 timers overarbejde om året.

Det var den første demonstration, siden Orbán genvandt magten i 2010, hvor samtlige oppositionspartier fra venstre mod højre stod sammen mod regeringen.

Søndagens demonstration var indkaldt af de samme partier og fagforeningerne. Ifølge de lokale aviser var over 15.000 mennesker mødt op.

De er oprørte over regeringens reform, som betyder, at arbejdsgiverne kan øge det tvungne overarbejde fra 250 til 400 timer om året og med mulighed for at udsætte betalingen op mod tre år.

Reformen blev vedtaget i parlamentet onsdag.

Regeringen siger, at det har været nødvendigt at ændre reglerne. Arbejdsgiverne mangler mandskab. Samtidig vil det gavne dem, der ønsker at tjene lidt ekstra.

- De forhandler ikke med nogen. De gør bare det, der passer dem. De stjæler alt. Det kan ikke tolereres. Det kan ikke fortsætte på denne måde, lød det fra transportarbejderen Zoi, der var på gaden søndag.

Demonstrationen sluttede på pladsen foran parlamentet, hvor demonstranter råbte: "Orban skrub af".

Der har været flere protester over de seneste uger mod reformen. Under demonstrationer tidligere på ugen blev 50 anholdt, mens politiet kunne melde om 10 kvæstede politifolk.

Der er tale om de værste og mest voldelige uroligheder de seneste ti år i Ungarn.

Orban og han parti Fidesz blev ellers tidligere i år genvalgt overbevisende med godt to tredjedele af stemmerne i parlamentet.

Men han forsætter sine kontroversielle reformer, som har bragt ham på kant med det øvrige EU.

Senest er der vedtaget en reform om nye administrative domstole. Kritikerne siger, at Orban med de nye domstole udbygger sin kontrol med den udøvende magt. At hensigten er at indføre et autoritært styre i Ungarn i strid med grundidéen i EU.