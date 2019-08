Tusinder af soldater kan sættes ind mod skovbrande

Brasilien har 44.000 soldater og adskillige militærfly placeret i den nordlige Amazonas-region, hvorfra de kan indsættes og hjælpe med at bekæmpe de omfattende skovbrande.

Det meddeler landets forsvarschef, Raul Botelho, lørdag på en pressebriefing.

Militærets første mission bliver en indsættelse på 700 mand i området omkring Porto Velho, der er hovedstad i delstaten Rodenia. Det siger forsvarsminister Fernando Azevedo ifølge nyhedsbureauet AP.

Han tilføjer, at militæret vil bruge to Hercules-fly, der hver kan kaste op mod 12.000 liter vand på skovbrandene.

Forsvarschefen oplyser, at der derudover vil blive sendt færre end 50 mand fra hovedstaden Brasilia til Porto Velho lørdag. Det er 30 brandmænd og 18 kommunikationsspecialister, der skal støtte den igangværende indsats.

Præsident Jair Bolsonaro har efter massivt pres givet tilladelse til, at militæret sættes ind for at hjælpe med at bekæmpe det rekordhøje antal brande, der æder løs af verdens største regnskov.

Men de enkelte delstater skal anmode om hjælp, inden soldaterne kan indsættes for at hjælpe de brandfolk, der er på stedet.

Samtidig viser nye data fra det brasilianske rumforskningsinstitut INPE lørdag, at hundredvis af nye brande er opstået i Amazonas, skriver nyhedsbureauet AFP.

Alene mellem torsdag og fredag er omkring 1663 brande blusset op i regnskoven.

Flere indbyggere i Porto Velho fortæller, at røgen fra skovbrandene ligger hen over byen.

- Jeg er meget bekymret for miljøet og sundheden, siger Delmare Conceicao Silva, der bor i byen.

- Jeg har en datter med luftvejsproblemer, og hun lider mere på grund af brandene, tilføjer hun.

Både USA's præsident, Donald Trump, og den britiske premierminister, Boris Johnson, har tilbudt Brasilien hjælp med at bekæmpe de tusinder af brande.

USA yder dog ikke konkret assistance på trods af Trumps brede tilbud om hjælp, siger Brasiliens forsvarsminister, Fernando Azevedo.

Bortset fra et telefonopkald fra Trump til præsident Bolsonaro har der ikke været yderligere kontakt mellem de to lande, siger forsvarsministeren lørdag på en pressebriefing.