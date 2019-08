Turister evakueres fra skovbrand på græsk ferieø

Skandinaviske rejsebureauer har lørdag aften travlt med at evakuere gæster fra hoteller på den græske ø Samos.

En skovbrand på den græske ferieø Samos får lørdag to skandinaviske rejsebureauer til at evakuere deres gæster fra i alt fem hoteller på øen.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne, men branden breder sig hurtigt på øen, og det får rejsebureauerne til at tage deres forholdsregler.

Rejsebureauet Apollo har evakueret 32 svenske gæster fra tre hoteller, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Også to danskere er blandt de evakuerede, bekræfter den danske afdeling af Apollo Rejser over for DR Nyheder.

- Det begyndte med en lille røgudvikling, og siden bredte det sig hurtigt. Vi tog selv beslutningen om at pakke vores tasker og forlade vort hotel. Da var flammerne temmelig tæt på, fortæller svenske Pierre Davidsson til netavisen Expressen.

Apollo har over 700 nordiske gæster på øen, skriver det norske nyhedsbureau NTB. Også et halvt hundrede nordmænd er evakueret.

Alt efter, hvordan brandene udvikler sig lørdag aften, vil det blive besluttet, om gæsterne kan vende tilbage til deres hoteller, eller om de skal overnatte på afstand af branden.

Et andet skandinavisk rejsebureau, TUI, siger til Expressen, at der er indledt en evakuering fra to hoteller på øen. Begge hoteller ligger omkring en kilometer fra branden.

- Det er ingen påtvunget evakuering, men det er for at dæmpe vores rejsendes uro, siger kommunikationsmedarbejder Linda Netterström hos TUI's svenske afdeling.

- De, der vil flytte, skaffer vi nye værelser til på andre hoteller. Vi har ingen information om, at nogen skulle have takket nej, siger hun til Expressen.

TUI har ikke umiddelbart oplyst, hvor mange svenske gæster der flyttes til andre hoteller.

Svenske turister på Samos fortæller til Expressen, at brandslukningen gik hurtigt i gang, og at både fly og helikoptere smider vand ned over det brændende område.